Impactante fotografía muestra el acelerado deshielo en Groenlandia

Una fotografía tomada por el científico del Instituto de Meteorología de Dinamarca, Steffen Olsen, ha causado alarma en las redes sociales pues muestra el acelerado derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia, gran territorio que forma parte del círculo polar ártico.

En la imagen se ve un grupo de perros jalando un trineo en una capa de hielo cubierta por agua, como si se tratara de la orilla del mar.

Según la institución científica, Steffern Olsen captó el momento cuando fue a recoger medidores de mar, pero terminó presenciando las condiciones extremas del clima.

En estos días, el investigador climático de Steffen Olsen, en colaboración con los cazadores locales, para recoger el clima y los medidores de mar, terminó documentando condiciones extremas en un día excepcionalmente caluroso, cuando el agua derretida literalmente fluía sobre el hielo, informó el Instituto de Meteorología de Dinamarca.

Por medio de su cuenta de Twitter, el científico del clima explicó que las afectadas son las comunidades indígenas que viven en Groenlandia.

"Las comunidades confían en el hielo marino para el transporte, la caza y la pesca. Eventos extremos, aquí la inundación del hielo por la aparición abrupta de la superficie derretida requieren una capacidad predictiva interés en el ártico", señaló.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 14 de junio de 2019