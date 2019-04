India: Mujer descubre que la causa de su dolor de cabeza era una araña (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Una mujer de India, identificada como Lekshimi, se encontraba tomando una siesta en su terraza y en esos momentos una pequeña araña entró en su oído.

Al despertarse Lekshimi sintió un terrible dolor de cabeza y un hormigueo en su canal auditivo, que con el paso de las horas se volvió insoportable.

Al acudir a un hospital en Karnataka, los médicos examinaron la oreja de la mujer y descubrieron a la araña moviéndose dentro del oído hasta que salió.

El doctor que atendió a Lekshmi, Santosh Shivaswamy, dijo al diario The Indian Express, que es muy común que las personas se metan cosas en los oídos pero nunca se había encontrado con alguien que tuviera una araña dentro del oído.

“Estaba aterrorizada porque podía sentir el movimiento de una criatura en mi oído. El dolor agudo en mi oído me asfixiaba. No pude pensar en nada y me quedé petrificada cuando el médico confirmó la presencia de una araña en mi oído” comentó la mujer.