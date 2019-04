Instagram: influencer llora porque eliminaron su cuenta y no quiere volver a trabajar (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La influencer Jessy Taylor compartió un video donde aparece llorando porque su cuenta de Instagram con 113 mil seguidores fue reportada y eliminada.

A través de un video que publicó en YouTube, la joven influencer de la categoría ‘lifestyle’ (estilo de vida) expresó entre lágrimas que todos los ingresos que tiene son de su cuenta de Instagram y no quiere perder eso porque tendría que trabajar a tiempo completo como el resto de la gente.

“Sé que la gente quiere verme en el suelo y que sea como ellos, como el 99% de la población, como la gente que trabaja a tiempo completo. Eso no es para mí, estoy en Los Angeles para que no sea así”, se escucha decir a Jessy Taylor en un video que ha generado indignación en las redes sociales.

Asimismo, Jessy Taylor reveló a qué se dedicaba antes de convertirse en una influencer y explicó por qué no quiere volver a esa vida.

“Era una maldita prostituta… ya no quiero hacer eso de nuevo porque estaba logrando mis ingresos en línea. No quiero volver a esa vida (…) Lo que quiero que entiendan es que no tengo ningún tipo de habilidad. Tengo una enorme deuda en la universidad así que no puedo regresar ahí, aunque quisiera. (…) No tengo cualificaciones para trabajar, nunca podría obtener un trabajo normal”, manifestó la joven.

Aunque se desconocen los motivos por los cuales Instagram decidió eliminar su cuenta, la joven tituló su video "Dejen de reportar mi cuenta", por lo que se deduce que se debería a una gran cantidad de reportes para perjudicarla.