Jossmery Toledo se encuentra en Europa, exactamente en Alemania, y no pudo dejar atrás su “debilidad” por todo lo que concierne al fútbol. Y es así que visitó el estadio del reconocido club Bayern Leverkusen.

De acuerdo a sus historias de Instagram, la expolicía asistió al Bay Arena, recinto futbolístico del mencionado club alemán. El partido que presenció fue Bayern Leverkusen vs. Stuttgart, por la jornada 22 de la Bundesliga.

SE QUEJA DEL CLIMA

No todo es perfecto en cada viaje y la influencer hizo una queja sobre el frío clima de Alemania. En una de sus historias, afirmó que el frío no la deja entrenar, a pesar de que se vea el sol en las mañanas.

“Muero de frió y no puedo entrenar”, escribió la tiktoker junto a un emoji de tristeza.

“Se los juro que quiero entrenar, pero me rendí, no puedo, ustedes creen que hace sol, pero no saben el frío que hace”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO