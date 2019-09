Jennifer Lopez y Shakira cantarán en el Súper Bowl 2020 (VIDEO y FOTOS)

180 países del mundo verán el concierto. En 2018, vieron el espectáculo cerca de 100 millones de personas.

Two

First time together on stage…on the worlds biggest stage. Welcome @JLo and @Shakira to the #PepsiHalftime show at #SBLIV on FOX! @RocNation | @NFL pic.twitter.com/oFLgi9XfSc

— FOX Sports (@FOXSports) September 27, 2019