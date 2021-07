Tras superar la COVID-19, el periodista Jimmy Chinchay retomó su trabajo como reportero en el noticio de Canal N, conducido por Carla Tello. En redes sociales, lo usuarios destacaron su labor y pidieron que siga cuidándose del mortal virus.

“Estoy bien, recuperándome, recuperando mi voz y el estado físico. El covid y estar en UCI, que es lo más grave, te desgasta mucho, así que estoy en este proceso. Hoy justo fue mi primer día de rehabilitación física y respiratoria también”, comentó Jimmy Chinchay. manifestó Jimmy Chinchay para el programa En Boca de Todos.

VOLVIÓ A LAS PANTALLAS

El periodista retomó su trabajo hoy y, en un enlace en vivo con Carla Tello, comentó que aún se sigue recuperando de las secuelas que le dejó el mortal virus, el cual hico que bajara de peso.

“El primer en vivo para Canal N. Quiero contarle al público que ya pasó tres meses, un abril muy difícil, hospitalizado producto del COVID y ya dos meses de recuperación. He bajado de peso (...) estamos ya recuperados y volviendo lo que es el trabajo”, comentó el periodista.

Al finalizar su enlace en vivo, Jimmy siguió agradeciendo a las personas que se preocuparon por su salud. “Yo agradezco al público que estuvieron atentos, a los médicos que me atendieron, a las enfermeras, a todos los que me cuidaron cuando estuve mal. La familia la pasó mal y ahora ya me ven bien, ya recuperado”.

