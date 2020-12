El conductor de “The Tonigh Show”, Jimmy Fallon, volvió a sorprender a sus seguidores, pero esta vez con una parodia al reciente documental de Taylor Swift, “Folklore”. El último martes, el presentador estadounidense, de 46 años, realizó su propia versión de “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, producción disponible en la plataforma Disney+.

Este lanzamiento formó parte de en un divertido segmento de “The Tonight Show” llamado “Fallonlore: las 30 sesiones de rock”. Esta versión incluyó las apariciones de The Roots y el líder de Coldplay, Chris Martin.

El especial de Swift, que se lanzó en Disney + el mes pasado, ofrece a los fanáticos una mirada introspectiva a la creación del último álbum de la ganadora del Grammy. Los productores ejecutivos del álbum, Aaron Dessner y Jack Antonoff, y el colaborador Bon Iver también aparecen en la película.

“Está bien, son las 8:30 de la mañana. ¿Por qué estoy despierto?... Empecé a escribir un álbum inesperadamente. Me sentí realmente inspirado y lo seguí. Grabé un álbum completo con The Roots de forma remota”, manifestó el presentador de televisión.

Después, el segmento muestra a Jimmy Fallon sentado en los exteriores de su vivienda con Tariq “Black Thought” Trotter de The Roots y Ahmir “Questlove” Thompson, en referencia al encuentro al aire libre de Taylor Swift con Dessner y Antonoff en el documental.

“Cuando comenzó el encierro, escuché que Taylor estaba escribiendo canciones y pensé que yo también me sentía inspirado, así que tal vez debería escribir algo de música”, dijo Fallon. “Es solo que... es difícil hablar de muchos temas en mis canciones, pero sé que probablemente otras personas estén pasando por las mismas cosas… Así que tal vez la música les resuene”, añadió.

Luego de interpretar algunas canciones, Tarip Trotter dice: “También estoy emocionado de que salga este documental”. “¿Qué documental? Oh no, Disney+ no lo quería. Tampoco Netflix, Hulu, Amazon ni Peacock”, respondió Fallon.

“Pero mira, está bien. No somos Taylor Swift… Ella es un genio musical. No podemos hacer lo que hizo, pero aún podemos estar orgullosos. Hicimos algo hermoso. Hicimos algo real, honesto y desde el corazón”, añadió el conductor de “The Tonight Show”, no sin antes levantar el rostro y notar que estaba solo en la habitación.

