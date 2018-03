John Bush: "Scott Ian debería volver a tocar conmigo canciones de Anthrax"

Síguenos en Facebook y YouTube

Armored Saint, banda de heavy metal liderada por el exvocalista de Anthrax John Bush, se presentará en Perú por primera vez el 5 de junio en la Discoteca Cocos. El cantante promete una velada con lo mejor de toda su discografía.

Vuelves a Lima después de 13 años, ¿qué recuerdas de tu concierto con Anthrax?

Recuerdo que me contaron que en esa época ninguna banda del “Big Four” (Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax) había tocado en Lima, por ello hubo mucha emoción de los fans. El concierto fue increíble, espero que esa experiencia se repita con Armored Saint. Sudamérica es un continente muy apasionado. Me emociona volver.

¿Qué canciones tocarán?

Aún no lo hemos definido. Pero tocaremos un setlist que abarque toda nuestra discografía, incluiremos por lo menos una canción de cada CD.

¿Ya están trabajando en su próximo disco?

Sí, ya tenemos dos canciones listas. Una tiene cierto sabor sureño y la otra es más rockera. Siguen la línea de Win hands down, pero sin autorrepetirnos. Lo lanzaremos en 2019.

Tienen un disco llamado La raza y una canción titulada “No me digas”, ¿por qué la conexión con el idioma español?

Gonzo (batería) y Phil (guitarra) nacieron en Ciudad de México, pero vinieron a EE.UU. muy jóvenes. Por mucho tiempo no adoptamos el lado latino del grupo, pero nos dimos cuenta que era parte de nuestra identidad. Ese ritmo latino se nota más en nuestras últimas producciones.

Tenías en mente armar un proyecto en el que cantarías canciones de los discos que grabaste con Anthrax. ¿Cómo va eso?

Estoy dándole vueltas al asunto, pero tengo que sentirme cómodo con la idea antes de ejecutarla. Debe llevarse a cabo en el momento adecuado y con la gente adecuada.

¿Con qué músicos contarías?

Paul Crook. Él grabó guitarras en los álbumes de Anthrax: Stomp 442 y Volume 8. Es un gran guitarrista y una gran persona. Tiene una conexión personal con Anthrax, pero aún no hay nada concreto.

Entrevisté a Scott Ian y le pregunté sobre tu proyecto. Me dijo que iría a verte en vivo.

(Risas) Pienso que no debería conformarse con mirarme, debería subirse al escenario y tocar algunas canciones conmigo. Scott compuso varias de esas canciones, así que él también tiene una conexión especial. Pero no quiero incomodar a la gente de Anthrax, tengo mucho respeto por Joey Belladonna. No es que esté intentando buscar la forma de regresar al grupo. El proyecto que tengo en mente sería algo así como volver a juntarse con una antigua exnovia. Ni siquiera serían muchos conciertos los que ofreceríamos.

En 2009 fue tu último show con Anthrax y nunca más volviste, ¿por qué?

No fue nada personal, me llevaba muy bien con todos, pero el hecho de volver a Anthrax iba a demandar mucho de mi tiempo. En los últimos años, ellos han hecho giras muy largas, y yo no podía comprometerme a eso porque tengo una familia. Ayudo a criar a mis hijos y los llevo a sus prácticas de hockey, prácticamente soy su taxista. Además, trabajo junto con mi esposa en un negocio que ella empezó. Las giras de Armored Saint no son tan largas, por eso no hay problema en seguir cantando con ellos.

¿Cuál es tu disco favorito con Armored Saint?

March of the saint es un disco que todos aman porque es el primero, pero Win hands down es uno de los mejores que hemos hecho. Además, le tengo especial cariño a Symbol of salvation, porque significó que la banda siguió adelante tras la muerte de nuestro guitarrista Dave Prichard.

¿Y cuál de todos es tu álbum favorito con Anthrax?

Sound of white noise y We’ve come for you all. Con esos dos dimos en el blanco. Stomp 442 y Volume 8. son poco valorados, lamentablemente.