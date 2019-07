Johnnie Walker sorprende al quitarse el sombrero por primera vez ante la selección peruana

A pocas horas del partido entre Perú y Brasil, el personaje de la marca Johnnie Walker se saca el sombrero por primera vez para celebrar que la selección peruana pasó la final de la Copa América 2019.

La marca líder de whisky escocés celebró a los peruanos por su desempeño en los últimos encuentros, consiguiendo el ansiado pase a la final de este torneo luego de 44 años.

Recordemos que el ícono de la bebida surge en 1908 en un almuerzo que tienen George y Alexander II con el famoso caricaturista Tom Browne como símbolo del progreso.

Aunque el conocido logo ha vivido algunos cambios a lo largo de sus 111 años de existencia, hoy es la primera vez que inclina su sombrero de copa alta para celebrar el gran logro de la 'Blanquirroja'

La misma pasión del equipo que llevó a Perú al mundial de Rusia 2018, ahora lleva al país a disputar una final continental luego de 44 años. Es un gran paso adelante y merece que nos saquemos el sombrero para reconocerlo. ¡El domingo estaremos todos alentando por la Blanquirroja! dijo Chiara Petralli, Gerente de Marca Regional de Johnnie Walker.

Perú regresa a la final y no tenemos más que elogios para la blanquirroja. No es casualidad, Perú sigue caminando y no piensa detenerse. #JohnnieWalker #SigueCaminandoPerú pic.twitter.com/5wLJz893i4

— Renato Zapata (@Renato_Zapata1) 6 de julio de 2019