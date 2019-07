Joven animalista abandonó función del ‘Rey León’ porque no soportó ‘maltrato animal’

Síguenos en Facebook

Miles de cibernautas se burlaron de una usuaria que denunció ‘maltrato animal’ en la película ‘El Rey León’.

La joven comentó en varias historias de su cuenta de Instagram que estaba muy decepcionada con la película de Disney: “Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la cinta…Y no porque no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hacen”.

Con estas declaraciones parece ser que, a su parecer, en la misma había tortura o escenas en extremo violentas, que ponían en riesgo la vida e integridad de los animales que actúan en la cinta.

La usuaria continuó con su análisis: “Desde pequeña soy muy animalista y el ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo… La película podrá ser la más taquillera de la historia. Pero yo le doy un 0. Es una opinión personal. Me va a dar igual lo que puedan decirme al respecto”.

Cabe mencionar que todos los animales que se ven en la película de live-action de El Rey León, están hechos por computadora, y todo lo que se ve en pantallas no es real.