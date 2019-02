Joven de 19 años reveló que quiere tener un hijo con su esposo de 62 y le llueven las críticas en redes

Síguenos en Facebook

Defiende su amor. Una joven de 19 años se casó con un hombre de 62, con quien está tratando de tener hijos, pese a las críticas de la sociedad en torno a su relación.

Samantha Simpson conoció a su ahora esposo a través de amigos en común cuando tenía 18 años y se enamoró de él luego de mantener contacto durante varios meses.

Sin embargo, su familia jamás aceptó la relación de su hija, por lo que Samantha se mudó de la casa de sus padres a un departamento en Arkansas, Estados Unidos, donde vive con su pareja.

Tras comenzar a convivir juntos, ellos no dudaron en sellar su amor a través del matrimonio el 8 de enero del año pasado.

"Cuando estamos en público, tenemos extraños que nos toman por abuelos y nieta todo el tiempo y eso me puede molestar mucho", contó Samantha.

"Pero es aún peor cuando la gente llama a JR un 'robacunas' o 'pedófilo' cuando nos ven tomados de la mano o besarnos en público", añadió.

"No hay un momento en el que estemos fuera y alguien no haga un comentario sobre nuestra relación, y es simplemente agotador. Ya hemos tenido suficientes dificultades con la familia y los amigos que no aceptan nuestra relación, que cuando los extraños lo hacen se vuelve demasiado. Sólo queremos que la gente se dé cuenta de que estamos felizmente casados y que nuestra relación es seria, y que los demás no deberían discriminarnos de esa manera", sentenció.

Por otro lado, la joven estudiante aseveró que se enamoró de JR por su aspecto físico y caballerosidad. "Cuando vi a JR me sentí automáticamente atraída por lo bien presentado que estaba y por el hecho de que era un caballero. Él era muy bien hablado cada vez que nos encontrábamos, y también cuando hablábamos por teléfono y por mensaje de texto, él era algo que nunca antes había encontrado en un hombre".

Asimismo, señaló que a pesar de haber salido con hombres de su edad, siempre han sido inmaduros y nunca la han sabido tratar como pareja.