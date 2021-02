Un joven británico de 19 años, identificado como Joseph Flavill, despertó tras estar 10 meses en coma y recién, en ese momento, se enteró que el mundo enfrenta una pandemia y que se infectó de COVID-19 hasta en dos oportunidades.

De acuerdo a The Guardia, el muchacho fue atropellado en marzo del 2020 cuando se dirigía a su casa en Inglaterra. Desde ese momento, fue hospitalizado y tres semanas después decretaron cuarentena en Gran Bretaña.

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído”, dijo el joven al mencionado medio.

Joseph Flavill sufrió una lesión cerebral traumática y pasó los primeros seis meses en el Hospital General de Leicester. Luego, se le trasladó a un centro de rehabilitación neurológica.

Flavill se encuentra recuperándose y asimilando todos los hechos que ocurrieron el año pasado y en los primeros meses del 2021. Ahora, puede sonreír y sigue las indicaciones de los médicos.

La última vez que su madre estuvo con él fue cuando cumplió 19 años en diciembre pasado, pero se mantuvo alejada por los protocolos de bioseguridad.

“En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo”, expresó la progenitora.

