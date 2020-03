La joven que se burló en el programa de Magaly Medina de las prevenciones que dio el Gobierno sobre la cuarentena para frenar al coronavirus, ahora pide disculpa por sus desatinados comentarios.

Cabe mencionar que la joven fue muy criticada en las redes sociales y, en esta oportunidad, rompió su silencio y pidió disculpas.

“Asumo que cometí un error al expresarme de esa manera, mi respuesta estuvo de más, yo no pensé que iba a tener un impacto y una llegada tan fuerte a las personas y de haberlo sabido habría aprovechado ese momento para bien”, comentó la joven en redes sociales

Luego continuó con: “Definitivamente no me iba a imaginar que iba a salir en diarios, en publicaciones, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en memes, en Tik Toks, asumo que se presta para la broma y para la crítica, mas no para los insultos, agresiones y amenazas que estoy recibiendo. Ya han pasado unos cuatro días y esto no para”, comentó.