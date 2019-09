Joven queda con pulmones "de un anciano 70 años" tras vapear cada día por dos años

Adam Hergenreder es un joven estadounidense de 18 años que quedó con los pulmones "de un anciano de 70" tras vapear cigarrillos electrónicos todos los días durante dos años. Ahora está hospitalizado de localidad de Gurnee, estado de Illinois.

Los pulmones de Hergenreder solo se inflan con la ayuda de una máquina. Según contó, consumía capsula y media de la marca Juul.

"Cuando comencé a (vapear) no sabía qué era la nicotina, así que pensé que era el jugo vaporizante", un elemento que "ni siquiera sé qué es" , expresó al canal WLS-TV.

"Con 18 años mis pulmones están como si tuviera 70", lamentó desde la cama de un hospital, en donde tendrá que pasar varios meses de terapia para recuperarse.

