La muerte de Juan Gabriel fue muy dolorosa para miles de fanáticos del cantante. Además, su fallecimiento estuvo sumergido en polémica tanto por problemas de herencia entre sus hijos y también por algunas personas que aseguran que él está vivo.

Este domingo surgió un extraño video en el que un hombre asegura ser Juan Gabriel y dice, entre otras cosas, que tuvo que fingir su muerte pero que ya no aguantaba las ganas de comunicarse con su público.

Juan Gabriel returns... 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/vXJay31ZfC — Don Favs (@Don_Favs) May 11, 2020

En el clip que tiene una duración aproximada de un minuto, la persona que dice ser “El divo de Juárez” viste de negro y tiene una mascada de flores y está sentado frente a la cámara asegurando que pronto contará la verdad.

“Ahora si tuve la necesidad de comunicarme con ustedes, pues como ustedes saben, tuve que fingir mi muerte… no me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, es lo que se escucha decir al supuesto Juan Gabriel.