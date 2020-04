The Last of Us: Part II, uno de los videojuegos más esperados por los fanáticos de la PlayStation 4, tiene nueva fecha de lanzamiento: el viernes 19 de junio.

Sony, a través de su blog oficial, confirmó que la segunda entrega del videojuego de Naughty Dog estará lista para el día pactado al hallar “una facilidad en el entorno de distribución global”.

Y es que el lanzamiento The Last of Us: Part II tuvo constantes retrasos debido a problemas de logística producto de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Como se sabe, el videojuego de acción-aventura y supervivencia de terror, estaba programado para el 21 de febrero, la cual cambió para el 29 de mayo, para finalmente confirmarse que saldrá a la venta el próximo 19 de junio.

Sobre el juego, la página MeriStation indicó que pudieron probarlo en septiembre pasado durante un evento en Los Angeles.

Al respecto, señalaron que “The Last of Us Parte II nos ha dejado un gran sabor de boca. Un título que evoluciona y hace crecer una obra que pasó de inmediato a la historia del videojuego moderno”.