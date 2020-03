La conductora de televisión Juliana Oxenford reclamó esta noche que solicitó que un ministro de Estado acuda a su programa para una entrevista que facilite a la ciudadanía a conocer detalles del Estado de Emergencia y de la inmovilización social obligatoria contra el coronavirus. Sin embargo, no recibió respuesta alguna por parte de la persona que está encargada de coordinar las entrevistas.

“Este señor Juan Carlos que trabaja como analista de medios, jefe de prensa de la PCM, es el que se encarga de colocar a los ministros en los diferentes medios de comunicación y le escribí hoy porque mi producción se cansó de escribirle desde las 09:00 a. m. sin obtener respuesta”, expresó la periodista.

“Le digo: ‘Juan Carlos, soy Juliana Oxenford, te estoy llamando para que me expliques la razón por la cual se me está restringiendo la posibilidad de informar en un medio de comunicación como este con la presencia de algún ministro en el programa. No se trata de ser el medio favorito del gobierno, somos líderes en señal abierta en entrevistas. El único programa periodístico que hace entrevistas de lunes a viernes en señal abierta. Te pido por favor que tengas la amabilidad de contestarme’. Visto y nada”, agregó la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

Magaly Medina, a quien le tocaba tomar la posta en la información, cuestionó que los ministros acudan a entrevistas de canales de cable y no de señal abierta.

“He visto en medios de cable a algunos ministros. Creo que el cable llega a poquísima gente. La gran mayoría de este país no tiene cable, Netflix, otros streaming para ver. Solo tienen para ver la televisión abierta, que es libre y les llega gratuitamente", indicó Medina.

