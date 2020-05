Tras la medida que dictó el Gobierno que permite que los niños salgan a pasear por media hora para distraerse en medio de la cuarentena, Juliana Oxenford decidió publicar una foto del paseo que dio junto a su hija sin imaginar las críticas que recibiría en las redes sociales.

“Cuarentena con responsabilidad, manteniendo la distancia social, usando mascarillas y saliendo a dar una vuelta muy cerca de casa”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Rápidamente las críticas en su publicación no se hicieron esperar, pues varios de los usuarios cuestionaron que saliera con su hija exponiéndola a un contagio del nuevo coronavirus al igual que a ella, quien hace poco anunció que se encuentra nuevamente embarazada.

Sin embargo, Juliana Oxenford no se quedó callada y decidió responderle a sus detractores. “Creo que la salud mental es tan importante como física y está en los padres determinar si es o no riesgoso sacar a nuestros hijos. Yo lo hago procurando que no haya mucha gente y con los cuidados del caso. Cada uno sabe qué es lo mejor para su familia, para mí lo mejor es esto que ves en la foto”, fue la contundente respuesta de la comunicadora.

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford, Korina Rivadeneira y Yiddá Eslava anuncian sus embarazos en cuarentena

Juliana Oxenford, Korina Rivadeneira y Yidda Eslava anuncian sus embarazos en cuarentena