Juliana Oxenford sobre Mijael Garrido Lecca: "Espero no visitarlo a Piedras Gordas"

La conductora de televisión Juliana Oxenford se pronunció sobre la postulación a las elecciones parlamentarias por parte de su colega Mijael Garrido Lecca, quien anunció, en conversación con Jaime Bayly, que aceptó la invitación del Partido Aprista Peruano.

Un usuario escribió que como Garrido Lecca decidió dar el paso "del periodismo a la política" otras periodistas deberían sincerarse e integrarse al partido que vaya acorde a su ideología.

"Debo decir que estoy de acuerdo contigo. Si eres militante y periodista a la vez, te sacas la careta y blanqueas tu situación", escribió la también conductora radial en su cuenta de Twitter.

Una seguidora de la mencionada red social también recordó la amistad que tiene Juliana Oxenford con Mijael Garrido Lecca.

"Hola. Sí, es mi amigo y no estoy de acuerdo con su postulación. Le he dicho al periodismo ya no puede volver y que espero no tener que ir a visitarlo más adelante a Piedras Gordas", indicó la periodista.

Como se recuerda, Garrido Lecca dijo en el programa de Bayly: “el Partido Aprista me hizo —a través de su Comisión Política— la invitación para participar en este proceso porque hay una necesidad y una demanda por nuevas caras en el partido y el Perú”.