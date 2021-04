La candidata presidencial por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sorprendió al publicar en su cuenta de TikTok el detrás de cámaras de la entrevista que le realizó Magaly Medina hace unos días.

En el corto video se puede escuchar a la candidata política narrando todo desde la llegada del equipo de ‘Magaly TV, la firme’. Incluso, Keiko Fujimori aseguró que la conductora de televisión está “regia”.

Keiko Fujimori revela detrás de cámaras de su entrevista con Magaly Medina

“Conversamos de todo. Me preguntó si hasta me estiraría la cara y le dije que por el momento no. Le enseñé algunas de mis cosas personales y me preguntó por otros candidatos. La verdad es que me ha pasado de todo, había mucho por contar”, agrega la hija de Alberto Fujimori.

En otro momento de su video, también mostró a sus dos hijas y a sus queridas mascotas. Asimismo, Keiko Fujimori agradeció a Magaly Medina por intentar mostrar la vida de los candidatos presidenciales más allá de la política.

Keiko Fujimori ingresó al mundo del Tik Tok

La fecha de las elecciones generales se acerca. Los candidatos afinan sus estrategias de cara a los comicios. Algunos buscan captar la atención de diferentes grupos etarios, sobre todo de los jóvenes, quienes muchas veces deciden el rumbo de la fiesta democrática.

Eso lo sabe Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular. Por tal motivo, no se quedó atrás y se creó una cuenta de Tik Tok, la famosa aplicación de videos y tendencias que ya cuenta con millones de usuarios alrededor del planeta.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina se lucía en bikini cuando se peleaba con Alfredo Zambrano, revela Rodrigo González

Magaly Medina se lucía en bikini cuando se peleaba con Alfredo Zambrano, revela Rodrigo González - Amor y Fuego