Justin Jedlica, más conocido a nivel mundial como el “Ken humano”, reveló en una entrevista que llegó a las mil cirugías tras realizarse una nueva operación en las piernas. Además, el popular influencer calificó esta intervención como “emocionante”.

El influencer mostró su nuevo procedimiento al programa Hooked on the look del canal Truly Show, en donde por primera vez se operó las piernas.

“Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho”, comentó el joven en el reportaje.

Luego continuó con: “quedaré en los libros de la cirugía estética” , agregó el hombre. Recordemos que él ya lleva invertidos 985 mil dólares en las mil operaciones que se ha efectuado a lo largo de su transformación.

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL DEL 15 AL 21 DE MARZO