Eugenio Derbez es, sin lugar a duda, uno de los actores más queridos y reconocidos en el mundo del entretenimiento. Si bien, todos conocemos su trabajo, que ha sido aplaudido en innumerables países gracias a su participación en diversas producciones, un detalle de su vida privada ha llamado la atención: el histrión mexicano no consume ni una gota de alcohol.

Recordemos que este detalle salió a la luz cuando se emitió la primera temporada de “De viaje con los Derbez”, programa en el que molestaba a su hijo José Eduardo porque a este sí le gusta tomarse una que otra bebida alcohólica.

Durante una entrevista, el actor, quien tiene desde 2016 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reveló las razones por las que no toma licor.

El actor contó qué lo llevó a no beber alcohol (Foto: Eugenio Derbez / Facebook)

¿POR QUÉ EUGENIO DERBEZ NO BEBE ALCOHOL?

El popular y recordado Ludovico P. Luche señaló que en su decisión de no beber alcohol fue determinante su madre, la reconocida actriz de la época del Cine de Oro Mexicano Silvia Derbez.

“De chiquito mi mamá me metió mucho la idea de: ‘No que el alcohol, las drogas [están mal]”, señaló en el programa de Youtube de Yordi Rosado.

Mencionó que cuando era pequeño, la influencia de las personas mayores que le rodeaban fue definitiva en su vida, pues él procuraba hacer lo que le decían que estaba bien.

El actor desde pequeño siguió los consejos de la gente que lo readaba (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

UNA EXPERIENCIA LO MARCÓ DE NIÑO

Pero eso no fue todo, ya que Eugenio Derbez contó que una experiencia cuando era niño, que se convirtió en su primera anécdota con el licor, hizo que esta fuera su debut y despedida con el alcohol.

“Un día a los 10 años, en una boda civil de un primo, un mesero pasa de repente con unos caballitos [shots] de no sé qué era y me llamó la atención (...). Agarré uno y en cuanto lo agarro veo que por acá unos primos [diciendo]: ‘Ay, Eugenito se va a emborrachar, jajaja’. Entonces, como que me sentí el centro de atracción”, narró.

Fue en ese instante que se animó a darle un par de tragos a su bebida, algo que le pareció gracioso a quienes lo veían. Mientras hacía eso, sus familiares se fueron y él se quedó con el vaso a la mitad.

“Me vi a mí mismo, yo creo que desde arriba, con la copita. Me fui a la cocina y dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida?’. A los 10 años. Tiré lo que sobraba y ese día fue la última vez en mi vida que tomé alcohol”, señaló.

Aunque el actor no bebe alcohol, su hijo José Eduardo sí toma licor (Foto: Eugenio Derbez / Facebook)

CUANDO ERA ADOLESCENTE QUERÍAN EMBORRACHARLO

Asimismo, Eugenio Derbez dio a conocer cómo personas que lo rodeaban se habían propuesto embriagarlo.

“Había muchos amigos que se obsesionaban con: ‘Yo te voy a hacer tomar’ y yo les respondía: ‘¿Por qué, carajo? Dedica tu tiempo a cosas más interesantes’”, indicó.

Eugenio Derbez es un talentoso actor muy querido (Foto: EFE)

TUVO PROBLEMAS CON SUS NOVIAS POR EL ALCOHOL

En otro momento, el actor de “CODA”, una película dramática estadounidense en la que interpreta a Bernardo Villalobos, dio a conocer que cuando era joven, el hecho de no beber le trajo muchos problemas con sus parejas.

Según dijo, a él no le gustaba que ellas bebieran, por lo que no les dejaba tomar nada, al punto de que si una pedía una cerveza en una fiesta se enojaba y se marchaba.