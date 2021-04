Antes de que sea candidato presidencial por el partido político Avanza País, Hernando de Soto fue consultado por la periodista Milagros Leiva, en julio del 2020, si le gustaría ser jefe de Estado.

La respuesta del economista fue contundente y hasta se exaltó para negar que le gustaría ser presidente del Perú en estas circunstancias, en que el país se encuentra en plena crisis económica como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.

“No, a quién le va a gustar ser presidente del Perú en esta crisis que existe y que es acabar el resto de su vida en la cual usted entra a un restaurante, 70 % de la gente dice que usted es un desastre, que ha robado, es provinciano, que no sabe nada, que es naranja, que es amigo del APRA y que ha conversado con senderistas y que algún momento ha recibido una carta de Antauro”, expresó en Willax TV.

Asimismo, De Soto indicó que el Perú es un lugar sin salida y que para salir de esta situación se debe sacrificar su vida privada.

“Esa no es forma de entrar a un restaurante, no es una forma de visitar una playa, gustar, no me gusta. Como le va a gustar a alguien entrar a un país en la cual no hay manera de salir de esto sin sacrificar su propia vida privada, no me gusta”, sostuvo.