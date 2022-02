Las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen se convirtieron en toda una sensación en la pantalla chica tras haber interpretado, con solo nueve meses, al personaje de Michelle Tanner en la serie “Full House” (“Tres por tres”, en español) durante ocho temporadas, entre los años 1987 y 1995. Gracias a su participación en la telecomedia estadounidense, ambas ganaron fama internacional y fueron convocadas para programas de televisión, películas y reportajes, llegando a amasar una gran fortuna. Las dos se retiraron de la actuación y actualmente son diseñadoras de modas.

Aunque ellas se encuentran alejadas de los estudios de grabación, su hermana menor Elizabeth Olsen siguió sus pasos en el mundo de la interpretación, en el cual destaca y recibió reconocimiento internacional por dar vida a Wanda Maximoff, más conocida como la Bruja Escarlata; además de aparecer en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), así como en la miniserie de Disney+ “WandaVision” (2021).

Pese a que ahora es una actriz muy conocida en Hollywood, hace muchos años, cuando era pequeña y nadie sabía de ella, grabó con sus hermanas mayores un videoclip, donde ya demostraba que iba a seguir los pasos de las gemelas. Si bien, Mary-Kate y Ashley Olsen tenían un rol protagónico en la serie televisiva “Full house”, Elizabeth hizo pequeñas apariciones.

Elizabeth Olsen llega a la 74° fiesta anual de los Globos de Oro de NBC Universal en el Hotel Beverly Hilton el 8 de enero de 2017 en Beverly Hills, California (Foto: John Fredricks / AFP)

EL VIDEO MUSICAL DE ELIZABETH OLSEN CON SUS HERMANAS MARY-KATE Y ASHLEY

El video musical que grabaron unas pequeñas hermanas Olsen lleva por título “Butt Out”. En ellas aparecen como personajes principales Mary-Kate y Ashley, quienes le cantan a la pequeña Elizabeth, a la que llaman de cariño Lizzie, y le dicen que prefieren tenerla lejos de ellas.

Pese a todo lo que le dicen las gemelas, la menor hace de todo para que la acepten, pero ellas no dudan en señalarle que ese no es su lugar.

“¿Pero no deberíamos decirle por qué? Preferiríamos que no lo fueras, ¿de acuerdo? Ahora retrocede y di adiós (…). Preferimos ser recogidos por un tornado que acompañado por una hermana. ¡Hasta la vista, hermanita!”, es parte de la letra.

En otro momento, se escucha: “Quizás en otra ocasión. No es que nos avergüences delante de todos los que conocemos. No es que seas una mocosa, no es que seas entrometida, no es que seas rata, aunque eso puede ser cierto. Es solo que esta misión es peligrosa y nos preocupamos mucho por ti. Entonces, Lizzie no puedes venir hoy, tal vez la próxima vez, ya veremos; tal vez un año o tal vez el próximo siglo. No es que estés fuera de lugar, no es que no podamos soportar tu cara o que no eres de la raza humana. Es solo que eres demasiado joven”.

ELIZABETH OLSEN DICE QUE NO TIENE RECUERDOS CLAROS SOBRE EL VIDEOCLIP

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, a Elizabteh Olsen le mostraron parte del video musical, pero ella señaló que debido a que era pequeña no tiene muchos recuerdos de la grabación.

“Lo recuerdo vagamente, no muy bien. Lo he visto, pero la experiencia de hacerlo no la recuerdo mucho”, señaló la actriz de 33 años que en 2011 protagonizó el drama de suspenso independiente “Martha Marcy May Marlene”.