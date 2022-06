La cantante Céline Dion es una de las grandes estrellas de la música en la actualidad, y no solo por el éxito que tuvo con “Titanic”, gracias al tema “My heart will go on”, sino por todo lo que ha cosechado durante su carrera artística. Para conocer detalles de su trayectoria, la película “La voz del amor” revelará todo lo que ha trabajado para llegar a donde está.

“La voz del amor” es la nueva biografía no autorizada de la aclamada y famosa cantante Céline Dion que ya se encuentra en la cartelera peruana. La cinta cuenta la vida de la artista desde un tono cómico hasta la personalidad estrafalaria que posee.

El elenco incluye a Valérie Lemercier, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Sylvain Marcel, Antoine Vézina, Pascale Desrochers, Sonia Vachon y más. Quien firma la dirección y el guión es la propia Valérie Lemercier (50 Are the New 30).

Aline estuvo nominada a 10 premios César, ganando el de Mejor Actriz para Lemercier por su minuciosa reinterpretación de Celine.

SINOPSIS

Una pareja de Quebec, durante los años 60, da a luz a su decimocuarta hija, llamada Aline Dieu. Inspirada por su familia, descubre un inmenso talento para la música. El sueño de ser cantante se hace realidad cuando Aline conoce a Guy-Claude, un productor que quiere convertirla en una estrella mundial.

