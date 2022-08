La presidenta del Congreso, Lady Camones, tuvo un lapsus mientras estaba criticando la presentación del primer ministro, Aníbal Torres, en el Parlamento y se denominó a sí misma como “presidenta de la República”.

Camones Soriano cuestionó que el presidente del Consejo de Ministros hay acudido junto a todo su gabinete ministerial. Es en ese momento donde trató de hacer una crítica personal y acabó cometiendo una equivocación al nombrar su cargo.

“Hemos tenido hoy como invitado solo al premier, pero ha venido todo el gabinete, entonces yo sí tengo que hacer una crítica y la hago como ciudadana y también como presidenta de la República (risas), perdón, del Congreso de la República”, declaró en entrevista para Canal N.

En otro momento de la conversación, la titular del Parlamento se refirió al discurso que brindó Torres Vásquez en el hemiciclo del Palacio Legislativo y aseguró que solo brindó respuestas “vagas” e “imprecisas”.

“Nos ha dado respuestas vagas, imprecisas, en realidad no hemos encontrado una respuesta consistente que nos dé la satisfacción de haber dicho: ‘sí, ha valido la pena que venga’ (…) El ruido político está restando demasiado tiempo y atención a las grandes necesidades del país”, expresó.

Durante su discurso, el jefe del gabinete, Aníbal Torres, negó que haya estado azuzando a diversas organizaciones sociales a que realicen algún acto de violencia durante sus marchas a la ciudad de Lima.

“No les estoy diciendo traigan, (sino que) trajeran 50 personas cada una. No estoy incitando a las personas para que hagan algún acto de violencia. ¿En dónde dice que estoy diciendo que vengan a atacar al Congreso, que cierren el Congreso? ¿Por qué no podemos decir la verdad? ¿Por qué vamos a desvirtuar la verdad? Eso nos afecta como representantes del pueblo”, expresó.

