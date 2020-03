Leslie Shaw sobre coronavirus: “Estoy muy sana porque no como animal muerto” (VIDEO)

La cantante Leslie Shaw generó polémica en redes sociales al afirmar que no está infectada con el nuevo coronavirus, COVID-19, porque no se alimenta de animal muerto. Esto lo dijo en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Me pongo mascarilla porque siempre me agarro la boca y la nariz, por eso prefiero agarrar la mascarilla. Yo no estoy enferma, yo estoy muy sana porque yo no como animal muerto y mis defensas están muy bien, soy muy deportista”, se le escucha decir a la intérprete de ‘Faldita’.

La respuesta de Leslie Shaw vino luego de la pregunta de un usuario que cuestionó que se coloque la mascarilla cuando no tiene una enfermedad respiratoria o síntomas del coronavirus.

Luego, la cantante también recomendó a sus seguidores a lavarse de manera constante las manos para evitar cualquier contagio del COVID-19.

Como se recuerda, hasta el momento, en Perú hay 22 casos confirmados de coronavirus por lo que el Ejecutivo dispuso medidas para evitar que se siga propagando a más personas. La última fue prohibir vuelos procedentes de Asia y Europa.

