Libros de Christopher Paolini, creador de la saga Eragon, serán publicados por Umbriel

La gran apuesta de Umbriel para la primavera de este 2020 será la nueva novela del escritor norteamericano Christopher Paolini que se titula ‘To sleep in a sea of stars’ (sin título todavía en español). Este es el primer trabajo de narrativa adulta del autor, que se enmarca dentro de la ciencia ficción.

“Estamos felices de que Christopher Paolini se sume al catálogo de Umbriel con su primera novela para público adulto. To Sleep In a Sea of Stars es una de las mejores obras que he leído en mucho tiempo. La pluma del exitoso autor de Eragon me ha atrapado de principio a fin y, además, creo que es una lectura perfecta para todos aquellos que hemos crecido leyendo las historias de Paolini durante nuestra adolescencia. Sin lugar a dudas, es un libro destinado a convertirse en un clásico contemporáneo de la ciencia ficción”, comentó Leo Teti, Director Editorial de Umbriel.

Después de seis años trabajando en ella, Paolini se sumerge en un mundo de ciencia ficción en ‘To sleep in a sea of stars’ donde un grupo de reconocimiento dirigido por Kira Navarez halla en un planeta alienígena algo que tendrá implicaciones en toda la galaxia. La obra consta de unas 900 páginas que Umbriel publicará en dos tomos, durante este año.

Joaquín Sabaté Pérez, CEO de Ediciones Urano, editorial a la que pertenece Umbriel, destaca el relanzamiento de este sello.

“Con un enfoque nuevo y renovado, un sello que tantas alegrías nos ha dado y en especial cuando apostamos por Dan Brown, cómo olvidar ese gran fenómeno que entre todos empujamos. En breve lanzaremos la nueva aventura de Christopher Paolini, una súper apuesta internacional a la que hemos tenido la oportunidad de sumarnos; apostamos ciegamente ya que la obra es espectacular, espero os ilusione tanto como a nosotros”.

Paolini publicó su saga Eragon con una excelente acogida con la que vendió 1 millón de ejemplares solamente en España y 35 millones a nivel mundial. Además, fue adaptada al cine, también con enorme éxito, de la mano de 20th Century Fox.