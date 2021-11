Los pequeños gestos pintan de cuerpo entero a las personas. Esto lo sabe bien Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, según la votación realizada en el marco del Balón del Oro 2021, organizado por la revista France Football.

Durante la alfombra roja del evento, en el cual fotógrafos de diferentes medios de comunicación de todo el mundo disparaban sus flashes a los protagonistas, el jugador del PSG de Francia tuvo un gesto con su esposa, Antonella Roccuzzo, que fue saludado en redes sociales.

Un sujeto, presuntamente parte de la seguridad, le pidió a Roccuzzo que dejara a Messi solo con sus 3 hijos para la toma de fotos. Ella había aceptado la petición, pero no el astro argentino.

El delantero detuvo la ida de su esposa y le pidió regresar junto a él, ignorando el pedido de los organizadores. “No, no, vení”, se lee en los labios del goleador de la última Copa América.

Este hecho no pasó desapercibido por las páginas de Internet, así como para los fanáticos del deportista, quienes resaltaron que no es la primera vez que Messi y Roccuzzo muestran el amor que se tienen.

Lionel Messi obtuvo este lunes su séptimo Balón de Oro. El argentino venció en los votos a Robert Lewandowski, delantero del Bayern Munich y a Jorginho, volante del Chelsea.

“Es increíble volver a estar aquí. Hace dos años no sabía qué podía llegar a pasar y otra vez me toca estar aquí. Hoy me toca estar en París, estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque amo el fútbol”, señaló.