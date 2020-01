Los integrantes del grupo criollo ‘Los Juanelos’ fueron entrevistados hoy por Correo y afirmaron no tener ninguna ideología política, por lo que no creen en izquierda, derecha ni centro. Por tal motivo, dijeron, que sus canciones no solo se dirigen a un sector, sino a todos.

“Nuestra ideología es que no le creemos a nadie porque a nosotros nos dicen caviares, porque más les damos a los fujiapristas que para nosotros más daño le han hecho a la política, sobre todo cuando cuando estaban en el Congreso, por eso nos dicen así. No creemos ni en la izquierda -si lo creyéramos fíjate cómo está Venezuela-, derecha ni centro, en nadie”, expresó el líder de la agrupación, ‘Pedro Juanelo’, interpretado por Christian Ysla.

“Por ejemplo dicen que nosotros apoyamos a Villarán y nosotros sacamos una canción ‘El Piripipí de Barata’ donde hacemos un listado de toda la plata que recibieron todos. Villarán, Alan García, Toledo, Kuczynski, ahí le damos a todo el mundo”, agregó.

Asimismo, el vocalista principal de ‘Los Juanelos’ dijo que en una oportunidad compusieron una canción para dos ministerios por una buena causa y que no cobraron nada.

“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos pidió una foto para propagar una campaña que es de igualdad, de los derechos de la mujer, y nosotros les dijimos que no. ‘Te hacemos una canción’. Nosotros apoyamos las causas, ni a los partidos, ministerios, ni al gobierno. Me da un poco de pena, hicimos esta canción, no cobramos nada, mi querido ‘fujitroll’, pero lo lamentable es que el Ministerio no la movió", indicó.