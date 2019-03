Los Simpson: League of Legends aparecerá en un episodio dedicado a los eSports

Una gran noticia para los amantes de los videojuegos se ha vuelto tendencia en las redes sociales. La serie de Matt Groening dedicará uno de sus nuevos episodios, llamado E MySports, a League of Legends, con Bart convirtiéndose en jugador profesional.

Este fin de semana, Los Simpson volverán a unir fuerzas con el mundo de los videojuegos, ya que el nuevo capítulo "E MySports", tratará de llamar la atención de los amantes de League of Legends.

Cabe mencionar que este episodio forma parte de la 30 temporada y a lo largo del episodio, Bart se convertirá en jugador profesional de una versión de League of Legends llamada Conflict of Enemies. Y por supuesto, Homero será su entrenador.

Cabe mencionar que la serie ha contado con la colaboración de la propia desarrolladora Riot Games, para preparar el episodio y tener una versión fiel al videojuego.

