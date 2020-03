Se hizo tendencia en YouTube un video en el que Luisito Comunica, popular youtuber mexicano, regaña a un grupo de fans por haberlo “hostigado” mientras grababa un video en Valladolid, ciudad ubicada en el estado mexicano de Yucatán.

La grabación muestra al también influencer alzando la voz a sus seguidores por “gritar toda la noche”, cosa que lo molestó; sin embargo, accedió poco después a tomarse unas fotos con ellos.

“Yo vengo aquí a grabar, a enseñar el lugar. El hecho de que vengan ustedes a mi hotel y me estén gritando toda la noche y hostigando, la verdad no me agrada. Quiero que sepan que no me agrada, pero nos vamos a tomar unas fotos ¿ok? Puras selfies”, se le escucha decir a Luisito Comunica en el video.

Tras la difusión del video, los fans del youtuber defendieron su accionar y afirmaron que “hay momentos y lugares propicios para tomarse una selfie”.

“Esos fans tóxicos. ¿A quién le va a gustar que no lo dejen dormir? Déjenlo vivir. No lo sigan a todos lados”, “dijo lo que siente sin ser grosero y fue accesible”, o “solamente falta que lo sigan al baño”, fueron algunas de las reacciones que dejó el clip de YouTube que acumula hasta el momento más de 60 mil reproducciones.