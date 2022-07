El artista Marco Mares presentará en Lima su próximo concierto, el séptimo en nuestro país, en el auditorio del Colegio Santa Úrsula este sábado veinte de agosto.

El cantautor mexicano conversó con CORREO sobre esta nueva presentación, la primera que realizará junto a su banda en el país, y su gran cercanía con la talentosa familia Zignago.

¿Cómo describes tu música? ¿Cuál es el proceso de composición que sigues?

Cuando hago música no me enfoco en que sea mi prioridad hacer tal o cual género, solo me dejo sentir un poco. Siempre he buscado que mi música sea como un abrazo para que cualquier persona, sea de donde sea, que se sienta querido. Quiero que sea un lugar seguro, así quiero que sea lo que estoy creando.

¿Eres muy crítico con tu trabajo?

Cuando escuchas la música que has sacado pasa un par de años, o meses, y ya no te gusta, a veces. Pero siento que es acerca de la búsqueda, de ser más yo, sin pensar en qué voy a pensar después o juzgarme. Sí me critico mucho, soy perfeccionista, a veces me regañan en la oficina, el mánager.

¿Cuál es la relación actual entre tu trabajo y las redes sociales? Tus plataformas sociales suelen estar llenas de mensajes muy afectuosos, de apoyo...

La gente es muy linda, cariñosa, me trata con amor. Nunca he visto, sobre todo en Instagram, Facebook y Twitter, nunca me han puesto nada malo. YouTube es un poco más despiadado... creo que he generado este espacio bien seguro porque todos me dejan amor.

Conozco a gente en mis shows que es muy linda. Mi relación con las redes sociales es absoluta, me gusta que mi música sea una especie de archivo histórico de qué está pasando en este momento, cómo nos estamos enamorando, cómo vemos las relaciones a través del teléfono. Eso es un poco lo que dejé con “Match”.

Me levanté un día y vi un cartel enorme de una aplicación de citas, en ese momento estaba recientemente soltero (…) lo descargué y experimenté (…) pero no me encantó. Aclaro que no hay ninguna Michelle (nombre recurrente en la canción), me lo preguntan mucho (risas). Tengo buenos amigos de allí pero solo eso.

Trabajaste en algún momento con Nicole Zignago, amiga tuya muy cercana, ¿Cuál es tu relación con su familia? Leí que los consideraste tu “familia”...

Sí, con Nicole, esa canción que hicimos (”La ola”) nació porque la conocí estudiando música en el 2016. En cuanto platicamos y nos sentamos a cantar hubo una conexión super especial que no había sentido con otro ser humano. Es una amistad hermosa. En el 2017 ella me invitó a abrir un show suyo.

Me presentó a su familia y su hermano, todos son super cariñosos. Cuando te abren así los brazos es fácil embobarte, me encanta Perú. (…) Ahora tengo un show en agosto, en un mes. Y, en parte, es increíble porque la gente aquí es muy mágica, se entregan muy cañón y saben todas las canciones; son los que están más activos en mis redes sociales. Incluso veo artículos donde dicen que soy peruano (risas).

¿Qué características resaltas de la familia Zignago?

Dejando de lado el talento nato que tienen todos, creo que son personas muy apapachadoras, cálidas. Te hacen sentir parte de algo, te acaban de conocer y ya te tratan increíble. Entonces cuando digo que son mi familia en Perú sí lo veo así porque me cobijan.

¿Hay algún próximo proyecto en particular con Nicole?

Siempre. (…) Hemos hablado de que vamos a hacer muchas canciones, ya tenemos varias trabajadas. Aún no se sabe (cuando se lanzarán) pero mi idea es seguir colaborando... Gian Marco tiene mi admiración total, mucho gusto por sus canciones, su talento.

¿Qué nos traes en tu próximo show este 20 de agosto?

Por primera vez vengo con mi banda, siempre he venido solo con mi guitarra. (…) Es una experiencia completamente diferente, para mí mi banda son mis amigos cercanas, siempre soy muy cuidadoso con mi equipo de gente, con quienes trabajo.

Es un proceso que cuesta (encontrar una banda indicada) pero lo he sentido como un proceso natural, la gente buena se ha acercado, no sé que ven en la música o el proyecto pero esta les llena.