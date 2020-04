Optimista. Así se mostró el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa al ser consultado sobre el número de casos de coronavirus en el Perú. Según el escritor, quien hoy reside en Madrid, España, la respuesta de nuestro país ante la pandemia ha sido positiva en una entrevista para El País.

Tras ser consultado sobre el impacto del COVID-19 en América Latina, Vargas Llosa basó su respuesta en que el clima cálido de esta temporada ayuda a sobremanera para combatir el virus causante del nuevo coronavirus.

“Afortunadamente ahí la pandemia ha llegado en verano. Y el calor es disuasorio para el virus. La está golpeando, pero muchísimo menos que si hubiera llegado en invierno”, indicó el escritor nacido en Arequipa.

Así, citó la actuación del Perú y sus autoridades ante la pandemia, en el cual se han confirmado más de 7 mil casos de COVID-19 en todo el territorio nacional.

“Si no sería difícil explicar que en Perú, con una infraestructura que no está a la altura del desafío, aún no llegue a los cien muertos. En cualquier caso, mi país ha respondido enérgica y rápidamente, de modo que el presidente Martín Vizcarra ha aumentado enormemente su popularidad”, indicó Vargas Llosa.

Asimismo, el autor de Conversación en La Catedral comentó sobre las lecciones que continúa dejando la pandemia al sistema de vida que era cotidiano para la humanidad.

“Nos habíamos confiado en que el progreso había traído tantos beneficios que ya no habría sorpresas desagradables. ¡Pues no! Las sorpresas desagradables están a la puerta. Es verdad que algunos países han resistido mejor que otros, pero no ha sido el caso de los países que creíamos en la punta del progreso, como Estados Unidos”, aseguró el excandidato presidencial.

En tanto, Vargas Llosa reveló que la lectura es la actividad que más ha realizado durante la cuarentena en España, uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus.

“Este confinamiento es algo formidable para mí porque tengo un tiempo para leer como nunca he tenido. Generalmente trabajo mucho por las mañanas, pero dos o tres tardes a la semana tengo siempre algún encuentro, alguna entrevista. ¡Ahora no viene nadie! ¡Puedo leer diez horas al día!”, puntualizó el escritor arequipeño.

