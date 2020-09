El excongresista Martín Belaunde Moreyra tuvo comentarios de connotación sexual con alumnas en clase virtual de la carrera relaciones internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), de donde renunció luego de que las víctimas hayan presentado una queja ante la casa de estudios.

“ No es lo mismo tener un hambre atroz, que tener un hombre atrás . ¿Qué dice usted de esa distinción que acabo de hacer? ¡Hable! ¡Hable! ¿Está de cuerpo presente o no? ¡Dígalo!”, fueron las palabras del exparlamentario, según el video que mostró el portal Wayka.

La universitaria, al sentirse presionada por su entonces docente, dijo que sí estaba presente, por lo que Belaunde Moreyra continuó insistiendo con la desatinada pregunta de connotación sexual. “Sin comentarios, profesor”, contestó.

Eso no es todo. El exlegislador continuó: “El amor en su sentido más romántico, el amor en su sentido, también, físico, del placer sexual . ¿Está de acuerdo o no con mi descripción del amor? En su sentido físico vital. ¡Hable, por favor! ¿Cuál es su perspectiva del amor?”.

Las alumnas afectadas presentaron una queja formal. De acuerdo al mencionado medio, estudiantes se quejaron en otras oportunidades por acercamientos no consentidos y comentarios sobre sus cuerpos.

Martín Belaunde Moreyra pidió disculpas a las universitarias afectadas y renunció a la universidad. Sin embargo, está siendo investigado.

“Por lo menos hay tres alumnas que les ha disgustado mi clase. Frente a esas tres alumnas, yo les pido disculpas. Algunas frases pueden ser cosas que, bueno, un poquito subidas de tono, pero la política es así”, dijo el excongresista.

“Yo no he hablado aspectos sexuales, sino un concepto filosófico del amor. Yo he cometido un error, he pedido disculpas, he asumido el precio del error y no tengo nada más que decir . Es una simple broma ”, expresó en Panamericana Televisión.

