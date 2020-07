Martín Vizcarra, presidente de la República, se pronunció sobre sobre el congresista que lanzó una grosería en su contra luego de que el Pleno del Parlamento haya votado sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio político del mandatario, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales supremos así como otras autoridades que poseían dicha investidura.

Vizcarra comentó la situación y estuvo cerca de repetir la grosería que dijo el parlamentario que ya fue identificado, pero lo evitó porque niños estaban viendo su mensaje a la ciudadanía.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre congresista que lo insultó y evita repetir lisura (VIDEO)

“Incluso, por ahí, al terminar el debate se escuchó un comentario de un congresista y se filtró, como están los micros abiertos. En esa conversación dicen; ya se (...), no, estamos en una hora donde hay niños, pero con palabras soeces que yo soy el que me perjudiqué”, dijo el mandatario.

Asimismo, el presidente dijo que lo aprobado por el Congreso no lo perjudica, sino al país, por lo que debe corregirse por los mismo parlamentarios.

“Yo no me perjudico, esta norma no perjudica, o como dice la palabra del congresista no... al presidente, sino al Perú que ha afectado. Necesitamos responsabilidad y corregirlo”, indicó.

