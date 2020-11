Tras casi tres décadas de convivencia con el Parkinson, una enfermedad de la que ha hablado en reiteradas oportunidades y ha mostrado su apoyo a quienes la sufren, el actor Michael J. Fox se sinceró y reveló cuál fue el momento “más oscuro” de si vida.

En 2018, el actor se sometió a una riesgosa operación para extraer un tumor no canceroso de su columna vertebral. Según dijo Fox, tuvo que someterse a fisioterapia para volver a caminar. Pero, como tenía dificultades para ello, un día se cayó en la cocina de su casa y se rompió el brazo.

“Iba camino de la parálisis si no me operaban… El tumor estaba constriñendo la médula espinal, así que tuvieron que ser muy cuidadosos al quitarlo para no causar un daño mayor”, señaló el actor en una reciente entrevista a la revista People. “Ese fue definitivamente mi momento más oscuro. Solo me rompí. Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: ‘Esto es lo más bajo que puedo’”, agregó Fox.

De acuerdo con sus palabras, en ese momento el actor de “Volver al Futuro” se cuestionó todo. “Fue como: ‘No puedo poner una cara brillante en esto. No hay ningún lado positivo en esto, no hay ventajas. Esto es solo pesar y dolor’”, precisó el actor.

“El Parkinson, mi espalda, mi brazo…seguía sin hacer que mi nivel de sufrimiento fuera suficiente para compararme con lo que atraviesan algunas personas, pero pensé, ‘¿Cómo puedo decirle a nadie que lleve la cabeza bien alta, que mire el lado positivo y que las cosas iban a ir muy bien?’”, añadió Michael J. Fox, quien también admitió que después de volver a caminar, acabó recuperando su positivismo.

“El optimismo es sostenible cuando sigues volviendo a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Admitir que esto ha sucedido y aceptarlo por lo que es no significa que no puedas esforzarte por cambiar, no significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente hay que darle el lugar que tiene. Luego puedes ver todo lo que te queda por prosperar el resto de tu vida y puedes seguir adelante”, puntualizó.

