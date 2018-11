Milagros Leiva hizo duras críticas contra el fiscal José Domingo Pérez (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Milagros Leiva utilizó un espacio del noticiero matutino que conduce en ATV para lanzar duras críticas contra el fiscal José Domingo Pérez.

Según sostuvo la periodista, el fiscal a cargo de los casos 'Los Cócteles' y 'Odebrecht' no habría actuado con la misma imparcialidad para el caso de Graña y Montero.

“El fiscal Domingo Pérez fue corriendo a paso de polca a evitar que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski saliera de Perú, pero con José Graña Miró Quesada no ha hecho lo mismo, ¿no? ¿Qué raro verdad?”, comentó Leiva deslizando que el fiscal es protegido por un "grupo de medios muy poderoso".

Asimismo, Milagros Leiva calificó al fiscal Domingo Pérez como "el fiscal de los intereses" por no haber pedido impedimento de salida del país para José Graña Miró Quesada.

“Señor José Domingo Pérez usted es casi el héroe del pueblo, un poco más y va a tener más popularidad que el Chapulín Colorado. Yo hasta ayer lo creía el hombre del año, ya no lo creo el hombre del año (...) porque me he enterado que quien pudo evitar la fuga de José Graña Miró Quesada fue José Domingo Pérez”, cuestionó la conductora de televisión.