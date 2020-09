“Miren los memes”: El increíble pedido de un congresista durante el debate de vacancia contra Martín Vizcarra (VIDEO)

Las intervenciones en las sesiones del pleno del Congreso son, en algunos casos, bastante particulares y curiosas. A fin de argumentar que el presidente Martín Vizcarra ha perdido el respeto de la ciudadanía, el congresista de la bancada de Somos Perú, César Gonzáles pidió “ver los memes” que se hacen sobre el mandatario.

Las palabras del parlamentario se realizaron en un contexto de tensión, ante la posibilidad de que la moción de vacancia presidencial contra Vizcarra Cornejo pueda ser aprobada, hecho que finalmente no sucedió.

“La población ha perdido el respeto al presidente de la república. Si no creen, revisen los memes , innumerables, indescriptibles que existen en las redes sociales”, pidió.

Acto seguido, el legislador pidió dejar de usar a la gobernabilidad como excusa para evitar que el mandatario sea investigado por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

“La determinación lo tendrá este Congreso. Esperamos que se recapacite, se reflexione y no se trate de tergiversar las cosas con la llamada gobernabilidad, con la llamada pandemia”, sostuvo.

Otro hecho que llamó la atención en las redes sociales fue que Gonzáles atribuyó a la moción de vacancia presentada en el Congreso el descenso en las cifras de fallecidos e infectados por el nuevo coronavirus (COVID-19).

“ Gracias a la moción de vacancia la pandemia ha bajado, sin que el Gobierno haya movido un dedo más . No me van a mentir. Yo vivo la realidad. He estado en varios lugares de mi región, en los hospitales, donde la gente se moría afuera de los hospitales. Pero acá se quiere decir que si sale el presidente se acaba el mundo”, acotó.

Al término de la jornada, la bancada de Somos Perú votó en contra de la moción de vacancia presidencial, evitando así que Martín Vizcarra deje el máximo cargo público.

