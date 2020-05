Una joven de 19 años se quedó sin ingresos tras las medidas optadas por el Gobierno de Argentina para evitar la propagación del coronavirus.

Ana Paula Aguirre del barrio de Limache al sur del Salta se apuntó motivada por su abuelo en la lista del Ingreso Familiar de Emergencia que dio el Gobierno, informó el medio extranjero Cadena 3.

"Cuando nos enteramos de esto, me anoté como todos. No sabía si iba a cobrar y, cuando cobramos, nos pusimos re contentos y al otro día no más fuimos al mercado”, dijo la joven al medio.

Con el dinero compró fruta elegida por su abuelo y la expuso en cajones en el exterior de su casa, a donde van sus vecinos para comprar los alimentos.

Por su parte, la joven atiende con una mascarilla y tienen alcohol en gel para sus clientes.

El caso de la joven sorprendió en los medios argentinos ya que a su corta edad pensó estratégicamente para salvar la economía de su hogar.

