Mujer realizó destrozos en minimarket porque no tenía dinero para comprar bebida alcohólica (VIDEO)

Una mujer venezolana, identificada como Amelia Sosa, causó destrozos en un minimarket de la cadena Tambo, ubicado en el distrito de Breña, porque no quería pagar una bebida alcohólica.

En el video difundido a través de las redes sociales se le observa botar los productos y lanzar lisuras porque no le querían dar un 'champagne', debido a que no tenía dinero para pagarlo.

Los trabajadores, asombrados por la actitud mostrada por Sosa, solo atinaron a tranquilizarla y a cerrar las puertas del local para que no escape y sea detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Me abre la puerta porque me voy, ya sé que me voy a la cárcel. No tengo pago, no tengo dinero. Ni en mi país había hecho esto, jamás. No tengo plata ahí, ah, bueno no sé. No sé qué hacer, voy a la cárcel, lo que quieran. No tengo para un pago. Qué hacemos, me siento, discúlpeme, pero él me llevó a esto. No me importa nada, no se debería hacer, verdad? Discúlpeme", se le escucha decir a la extranjera.

Minutos después del suceso llegó la Policía, que dispuso a esposar a la mujer y llevarla a la comisaría por los daños que había realizado.