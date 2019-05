Mujer es despedida de cafetería tras fiar comida a estudiantes

Síguenos en Facebook

Bonnie Kimball, una trabajadora de la cafetería de la Mascoma Valley Regional High School de New Hampshire, Estados Unidos, fue despedida al regalar comida a uno de los estudiantes que no podía pagarla.

Kimball se caracterizaba por tener un trato con los estudiantes y animarlos cuando escuchaba los problemas que los aquejaban. Pero el pasado 28 de marzo, uno de los estudiantes llegó al lugar sin dinero para poder pagar su comida y la mujer le permitió llevarse un almuerzo sin pagar.

Esta acción le generó un gran problema al interior de su trabajo. Pues, según ella, el gerente del distrito de Café Services le recriminó: "¿Entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Eso fue un robo".

A la semana del hecho, fue rescindida de su labor. En la carta donde oficializaron su salida, alegaron "estricta violación de nuestros procedimientos de manejo de efectivo, la política de cargos escolares y la regulación federal que rige las comidas gratuitas". Y es que, según la versión de la escuela, los estudiantes tienen acceso a recibir el menú diario aún cuando no tengan dinero, pero en este caso, "el menor involucrado recibió varios artículos".

Kimball le explicó a The Associated Press por qué le dio un pase al estudiante. "Su familia es muy conocida en esta ciudad y puedo garantizar que si llamara a su madre, ella habría venido y pagado la factura. Pero no quería que ella saliera del trabajo. Sé que tendrían que hacerlo. Traje el dinero al día siguiente. La factura iba a ser pagada ".

La compañía dijo que había ofrecido recontratar a Kimball, proporcionarle su pago retroactivo y que "trabajaría con el distrito escolar para revisar las políticas y los procedimientos relacionados con las transacciones", según CBS Boston. Kimball no ha oído hablar de ninguna oferta de trabajo de la compañía y no expresó ningún deseo de recuperarla, manifestó a CBS Boston, además de cuestionar la decisión: "no lo están haciendo por mí, lo están haciendo para salvar la cara (de la empresa)".

La historia de Kimball se ha vuelto viral, e incluso el famoso chef español José Andrés mediante Twitter ofreció empleo a Kimball en su organización sin fines de lucro World Central Kitchen. "¡La heroína es Bonnie Kimball! Si ella necesita un nuevo trabajo, tenemos vacantes en Thinkfoodgroup", escribió Andrés.