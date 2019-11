Mujer perdió la memoria y tras siete años volvió a enamorarse de su esposo

Síguenos en Facebook

Como resultado de una enfermedad no diagnosticada, Camre Curto sufrió la pérdida de su memoria al 95% y tuvo una lesión cerebral cuando tenía 33 semanas de embarazo el 2012.

La joven de Michigan, Estados Unidos, dio a luz después por un parto inducido pero no recordaba que tenía un bebé ni un esposo. Por su parte su marido tuvo que comenzar de nuevo por su hijo y por su pareja.

"Tuve que hacerme cargo de la crianza del pequeño y tuvimos que comenzar nuestra vida de nuevo. Es terrible que la mujer que amas no tiene idea de quién eres y que ese hermoso bebé es el que acaba de dar a luz", reveló Steve, el esposo de Camre.

Al principio demoró unas semanas para asumir que madre de un bebé al cual no reconocía como su hijo. "Ella no sabía que tenía un hijo, no se conocía a sí misma, ni a sus padres, y ese fue el comienzo de nuestro viaje", contó Steve.

Tras esta experiencia Steve se inspiró y contó su experiencia en su libro "Pero sé que te amo", donde relata que Camre le decía que lo amaba pero qué no recordaba cómo se había enamorado.

Siete años después, Steve contó que su familia estaba "bendecida" porque la memoria de su esposa progresó y que ahora ella puede recordar horas y días.

"Diría que me han robado al menos el 95 por ciento de mi memoria. Obviamente duele lo que sucedió, pero intentas concentrarte en lo positivo y lo que tengo, que es una familia maravillosa y seguir adelante", dijo la mujer.