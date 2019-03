Multimillonario ofrece más de 300 mil dólares al hombre que acepte casarse con su hija de 26 años

Síguenos en Facebook

Si bien en muchas ocasiones los millonarios ofrecen cuantiosas cantidades de dinero para encontrar una pareja joven, en esta ocasión el propietario de una granja tailandesa ofreció 240 mil libras esterlinas (alrededor de 315 mil dólares) al hombre que acepte casarse con su hija de 26 años.

Esta insólita oferta se ha viralizado en redes y ha generado diversas reacciones entre los usuarios de Internet.

El padre de familia, Arnon Rodthong, un multimillonario de 58 años dueño de una plantación de una de las frutas más exóticas del mundo: el durian, publicó dicha oferta en redes y espera poder conseguir al candidato adecuado para su bella hija.

Si bien es un hombre que tiene todas sus necesidades cubiertas y la de sus hijos igual, tiene el deseo que su hija Karnsita Rodthon de 26 años se case.

Según indicó en su oferta, la joven maneja a la perfección el inglés, es inteligente y "virgen".

A pesar que la oferta es increíble, es necesario que el hombre que este dispuesto a casarse con la joven cumpla con un requisito importante, el cual es que debe ser una persona "diligente y con actitud trabajadora".

"No quiero una persona con una licenciatura, maestría o filósofo. Quiero a alguien se encargue de mi negocio y lo haga durar", agregó por su parte la joven.

No obstante, Karnsita precisó que su futuro esposo deberá trabajar para hacerse con el dinero de su padre, además deberá ser alguien que ame a su familia.

De igual modo, contó que la forma en la que se enteró de la oferta que su padre publicó en redes fue por medio de su amiga, quien le mostró el post.

"Me enteré por primera vez de la publicación de mi padre cuando la de mi amiga me mostró. Me sorprendió, pero también puedo ver su lado divertido", sostuvo.