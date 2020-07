La cantante Natti Natasha está soltera y lo ha declarado en diversas oportunidades; sin embargo, suelen vincularla a las personas cercanas a su círculo personal, tal es el caso de su productor Raphy Pina.

Lejos de preocuparse por los rumores, la dominicana no deja que nada malogre su amistad con el productor musical, a quien este 4 de julio felicitó por su cumpleaños a través de sus redes sociales.

“Mi partner in crime (compañero en el crimen). El que no tiene reversa cuando se propone las cosas. Un día me dijo que nos iíbamos contra viento y marea y que lo íbamos a lograr”, escribió la reguetonera en su publicación.

“Cuando las personas que te rodean tienen la misma visión y la misma pasión por lo que haces, el resultado siempre será positivo en todos los sentidos. Feliz cumpleaños, Ralph”, añadió en su dedicatoria en redes sociales.

A las pocas horas, la publicación en Instagram cuenta con medio millón de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que se han sumado a los saludos de cumpleaños hacia el productor musical.

Anteriormente, Natti Natasha y Raphy Pina ya habían sido vinculados sentimentalmente; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o negado las declaraciones, aunque siempre se han mostrado cómplices en sus redes sociales.

