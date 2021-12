Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo suele aumentar el riesgo de emergencias como los incendios, a los cuales no solo están expuestas las viviendas, sino también los comercios.

Los incendios eléctricos, ocurren con mayor frecuencia en esta temporada debido al mayor uso de aparatos electrónicos para decoración y luces navideñas. “Algunos incendios eléctricos ocurren por problemas en el cableado de la casa, pero muchos se producen por errores de los propietarios como la sobrecarga de los tomacorrientes o los cables de extensión”, explica David Pérez, Subgerente de Ingeniería y Prevención de RIMAC.

El especialista invoca a la población a no dejar las luces navideñas encendidas por más de 12 horas, hacer una revisión general de las instalaciones eléctricas y a cambiar las luminarias una vez al año. Conozca las causas más comunes de incendios eléctricos y cómo prevenirlos:

Toma corrientes defectuosos y electrodomésticos viejos

Muchos se inician por fallas en los cables de estos aparatos, defectos en los tomacorrientes y en los interruptores. Nunca utilice un electrodoméstico con un cable desgastado o rasgado que pueda generar calor sobre superficies combustibles como pisos, cortinas y alfombras capaces de provocar incendios posteriormente.

Mal uso de los cables de extensión

Utilice los cables de extensión únicamente como medida temporal. Los electrodomésticos deben ser conectados directamente a los tomacorrientes y no a los cables de extensión, sin importar la cantidad de tiempo. Si usted no tiene el tipo apropiado de tomacorriente para sus electrodomésticos, contrate a un técnico eléctrico para instalar nuevos.

Usa tomacorrientes cubiertos. De ser posible, es mejor ubicar la toma de corriente fuera del alcance de los niños pequeños. (Foto: Difusión)

El cableado viejo

Si una casa tiene más de veinte años, puede que no tenga la capacidad de cableado para lidiar con la cantidad de aparatos eléctricos de un hogar promedio hoy en día, tales como computadoras, televisores de formato amplio, microondas, etc. Los interruptores deben ser activados cuando los circuitos se sobrecarguen por el exceso de corriente, pero las cajas de los interruptores obsoletas a menudo tienen conectores que no funcionan, haciendo que el sistema se sobrecargue y comience un incendio eléctrico.

Recomendación para empresas

Cumplir con las normas de construcción vigente.

Contar con sistemas contra incendios apropiados.

Gestionar adecuadamente los riesgos a los que se encuentran expuestos, para lo cual se recomienda contar con un asesor.

Organizar simulacros de evacuación de forma tal que todos los colaboradores sepan qué hacer en el momento de una emergencia.

Contar con un seguro adecuado.

