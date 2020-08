Pese a que parecía que todo estaba en orden, la plataforma Netflix sorprendió a sus millones de suscriptores en el mundo al revelar que canceló las series “The Society” y “I Am Not Okay With This” tras solo una temporada en el servicio de streaming.

Según reveló la plataforma a través de un comunicado, ambas series fueron canceladas por culpa de los efectos de la pandemia del coronavirus, ya que impactó sus agendas de producción y elevó los presupuestos de ambas ficciones.

“Hemos tomado la decisión difícil de no seguir adelante con las segundas temporadas de ‘The Society’ y de ‘I Am Not Okay With This’. Estamos desilusionados con tener que tomar estas decisiones por circunstancias creadas por el COVID”, explicó Netflix en un comunicado, según The Hollywood Reporter.

“Estamos agradecidos con sus creadores, incluyendo a Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen y Josh Barry 21 Laps Entertainment para ‘I Am No Okay With This’, Chris Keyser, Marc Webb y Pavlina Hatoupis por ‘The Society’, y todos los guionistas, actores y equipos que trabajaron sin descanso para hacer estas series para todos nuestros miembros alrededor del mundo”, añadió la compañía en su misiva.

Como se recuerda, “The Society” seguía la historia de un grupo de adolescentes que debe aprender a dirigir a su comunidad luego de que el resto de su pueblo desaparece misteriosamente. La primera temporada tenía 10 capítulos, de aproximadamente 1 hora cada uno.

Por su parte, “I am Not Okay With” recibió críticas positivas y adaptaba el cómic del mismo nombre realizado por Charles Forsman. Su primera temporada consta de 7 capítulos y se esperaba que las grabaciones de la segunda parten inicien en los próximos meses.

