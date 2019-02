Netflix: Estos son los estrenos para el mes de marzo

Síguenos en Facebook

Desde el mes de marzo, Netflix habilitará en su plataforma nuevos contenidos en películas, series y documentales, aptos para niños, familia y adultos.

Películas

En cuanto a películas, destaca 'Escobar: La traición', historia sobre la relación entre el famoso narcotraficante Pablo Escobar y una de sus tantas amantes, Virginia Vallejo. Un estimulante pero peligroso amorío nos trae Netflix el próximo mes. También llama la atención 'Mad Max', film ambientada en un futuro posapocalíptico en el que una pandilla asesina a una familia. Al protagonista no le quedará más remedio que tomar la carretera e ir tras ellos para encontrar venganza.

Series

En cuanto a series, se vienen nuevas temporadas para 'Saint Clarita' y 'On my block'. En cuanto a la primera, su tercera temporada resultará intrigante por un nuevo dilema al que se enfrentan Joel y Sheila. Ambos deberán elegir entre una vida normal y una juventud eterna. Sobre 'On my block', se viene una segunda temporada en la que la amistad de cuatro adolescentes inteligentes y divertidos se pone a prueba. También, Netflix estrenará la nueva serie 'Shadow', serie policial en la que un ex oficial se lanza a atrapar malhechores que escapan de la policía en Johannesburgo.

Documentales

En documentales, estará disponible 'Losers', que analiza la psicología de la derrota a través del deporte en una sociedad en la que solo importa ganar. Además, se estrenará 'El arma elegida', 'ReMastered: La masacre de la Miami Showband' y 'La leyenda de la isla con coca'.