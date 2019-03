Netflix podría estrenar “live-action” de One Piece (FOTO)

One Piece es uno de los animes que ha tenido mayor éxito en los noventa y en esta ocasión se alistaría para tener su versión live-action que probablemente se estrenaría en Netflix.

Cabe mencionar que el popular anime tendrá un videojuego que se llamará OnePiece: worldSeeker.

Los usuarios del foro Resetera han abordado un hilo de conversación en la que compartieron capturas del proyecto live-action" de OnePiece en Netflix (USA) con la siguiente descripción que ha dejado impactado a miles: Monkey D. Luffy se embarca junto a su confiable tripulación en la búsqueda del tesoro de One Piece y así convertirse en el rey pirata más grande de todos. Basado en el manga de Eiichiro Oda.

Se piensa que el servidor está incluyendo a su catálogo más animes famosos para atraer un nuevo mercado. Esta noticia no solo ha alegrado a diversos usuarios, sino también que los ha preocupado, ya que piensan que este live-action de One Piece, podría ser un fracaso como sucedió con Death Note.

Netflix now lists One Piece, which appears to be for the live-action series considering the genre listed at bottom as 'US TV Shows'.



No further information is known as of yet. pic.twitter.com/cQgeLbxzZQ