La cantante argentina Nicki Nicole fue consultada, en una entrevista con el streamer español Ibai, sobre la canción ‘La Salamandra’ del rapero Mateo Palacios, popularmente conocido como ‘Trueno’, la misma que era usada como recurso por los rivales de su pareja en las batalles de freestyle.

“¿Cuánto tenía? 14, 15 años. Escuché esa canción y dije: voy a indagar a ver si es cierto. Ahora estoy acá ”, dijo la intérprete de ‘Colocao’.

Asimismo, la argentina dijo que ‘Trueno’ decidió bajar la canción de su cuenta oficial de YouTube porque no lo representaba en su nueva etapa.

Ibai le dijo que el hecho de cometer errores musicales es parte de la formación de un artista para mejorar de manera profesional.

“Me pasa constantemente, el hecho de no equivocarme, pero sentir que puedo dar más. Lo que pasa es que saco una canción, la escucho y digo: capaz lo podía haber hecho mejor. Es un hecho humano de siempre querer algo mejor”, contestó Nicki Nicole.

¿Cómo se conocieron?

Según la cantante argentina, conoció al rapero cuando colaboraron para el tema ‘Mamichula’, que actualmente tiene más de 260 millones de vistas en YouTube.

“Lo terminamos en tres sesiones de estudio (la canción) y entre medio de todo eso pasaron cosas. Excusas, como: No, ¿por qué no nos juntamos a pensar en la parte C de la canción? ”, dijo Nicki Nicole.

